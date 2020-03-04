У Криму розповіли про запаси у водосховищах

Аня Мартинюк 04 березня 2020, 09:14

Анексований півострів Крим продовжує потерпати від браку води. У Гідрометцентрі зазначили, що через недостатню кількість опадів води у водосховищах менше, ніж у минулому році.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, до початку весни водосховища на анексованому півострові Крим накопичили близько 100 мільйонів кубометрів води. Так, це на 84 мільйони кубометрів менше, ніж у 2019 році. Відповідну інформацію надали у кримському гідрометеоцентрі.

«Загальний сумарний запас води у водосховищах природного стоку за станом на 08 годину 29 лютого 2020 року складав 99.94 млн.куб.м, що на 84.650 млн.куб.м менше, ніж на початок весни 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у січні так званий голова державного комітету по водному господарству і меліорації Криму Ігор Вайль заявляв, що через відсутність достатньої кількості опадів води для постачання Сімферополя залишиться максимум на 90-100 днів.

Так звана влада Криму планувала ввести погодинну подачу води, однак ідея не була підтримана.