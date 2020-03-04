Україна понесла нові втрати на Донбасі

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Стало відомо, що один захисник країни загинув та ще 5 отримали поранення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, у прес-службі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі. Минулої доби ворог 7 разів відкривав вогонь в бік українських захисників. Уже традиційно найманці застосували заборонену зброю. Мова йде про міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
На жаль, не обійшлось без втрат та поранених.
«Вчора, 03 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро наших захисників отримали поранення», - розповіли у прес-службі.
Сьогодні найманці Кремля не давали про себе знати вогнем. Втрат серед українських захисників батьківщини немає.
15:09: У Чернівцях почали вживати заходи у зв’язку з першим в країні випадком коронавірусу
14:20: Жителі Аргентини зняли відео, як удав захоплює чималу здобич
12:00: Гончарук написав заяву, Кабмін буде перезавантажено – депутат
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