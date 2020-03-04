Висловити недовіру Рябошапці зібрались 218 депутатів

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У «Слузі народу» зібрали підписи депутатів, які готові бажають висловити недовіру чинному прокурору.
Новину передає «Преса України».
Депутат Дар’я Володіна повідомила у соцмережі, що разом з колегою зі «Слуги народу» Максимом Бужанським вони дозбирали підписи депутатів, які не довіряють генпрокурору Руслану Рябошапці.
«Станом на 20:20 в наявності таких виявилося 218», - написала вона.
Нагадаємо, раніше депутат Максим Бужанський заявляв, що через діяльність та бездіяльність генпрокурора Руслана Рябошапки рейтинг президента Володимира Зеленського значно впав. Депутат зауважив, що під час допиту одіозного Петра Порошенка останньому так і не вручили підозру.
Раніше про те, що Рябошапка захищає інтереси колишнього президента, заявляв юрист Андрій Портнов та ряд політологів.
15:09: У Чернівцях почали вживати заходи у зв’язку з першим в країні випадком коронавірусу
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