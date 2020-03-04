У США торнадо стало причиною загибелі понад 20 людей

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Смертоносне торнадо пройшло територією США. Через cильні вітри у штаті Нешвілл зіткнулися декілька літаків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, стало відомо, що в американському штаті Теннессі пронеслось торнадо. Окрім штату Теннессі постраждав штат Нешвілл. Тут в аеропорту зіткнулися декілька літаків.
В результаті 24 людини загинули. Однак, кількість жертв, за словами рятувальників, ще може зрости. Стихія зруйнувала будинки, пошкодила автотранспорт. Щонайменше 40 тисяч людей залишилися без світла.
Як зазначили американські ЗМІ, вітри досягли щонайменше 155 миль/год.
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