У Чернівцях почали вживати заходи у зв’язку з першим в країні випадком коронавірусу

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Влада Чернівців порадила людям уникати людних місць. Навчальні заклади вирішили продезінфікувати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 березня, стало відомо, як влада Чернівців відреагувала на перший випадок коронавірусу. Так, в установах освіти, культури, охорони здоров'я, громадському транспорті, а також на підприємствах і в організаціях місцях проведуть профілактичні заходи.
Навчальні заклади продезінфікують. Магазини вирішили не закривати, однак людям порадили обмежити масові заходи. Відповідна інформація з’явилась на сайті Чернівецької міськради.
«Всі працюють нормально: і магазини, і інші установи», - наголосили у прес-службі міськради.
Нагадаємо, житель Чернівців, у якого виявили коронавірус, разом з дружиною повернувся з Італії. В результаті у Чернівецькій ОДА розпорядились шукати осіб, які могли контактувати з українцем. Дружина хворого виявилася в самоізоляції.
До слова, у зв’язку зі спалахом коронавірусу українським швидким дозволили виїжджати до людей з високою температурою.
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