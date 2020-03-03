У Чернівцях почали вживати заходи у зв’язку з першим в країні випадком коронавірусу

Аня Мартинюк 03 березня 2020, 15:09

Влада Чернівців порадила людям уникати людних місць. Навчальні заклади вирішили продезінфікувати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, стало відомо, як влада Чернівців відреагувала на перший випадок коронавірусу. Так, в установах освіти, культури, охорони здоров'я, громадському транспорті, а також на підприємствах і в організаціях місцях проведуть профілактичні заходи.

Навчальні заклади продезінфікують. Магазини вирішили не закривати, однак людям порадили обмежити масові заходи. Відповідна інформація з’явилась на сайті Чернівецької міськради.

«Всі працюють нормально: і магазини, і інші установи», - наголосили у прес-службі міськради.

Нагадаємо, житель Чернівців, у якого виявили коронавірус, разом з дружиною повернувся з Італії. В результаті у Чернівецькій ОДА розпорядились шукати осіб, які могли контактувати з українцем. Дружина хворого виявилася в самоізоляції.

До слова, у зв’язку зі спалахом коронавірусу українським швидким дозволили виїжджати до людей з високою температурою.