Жителі Аргентини зняли відео, як удав захоплює чималу здобич

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Четверо аргентинців стали свідками відчайдушних намагань дикої кішки вирватись з обіймів удава.
Новину передає «Преса України».
У містечку Лас Лахітас, на північному заході Аргентини, місцеві жителі побачили удава, який почав душити дику кішку посеред дороги. Четверо людей підійшли до тварин ближче та побачили сумну картину – як кішка відчайдушно намагається викарапкатися з тісних обіймів.
Соле Рохас, лісовий рейнджер, який поділився відео, заявив, що небайдужим людям вдалось визволити кішку.
«Це завжди ризик, але люди в цьому районі знають, як маніпулювати дикими тваринами, і цей удав не є отруйним», - розповів він.
Рояс зазначив також, що в районі є три національні парки, з яких удав міг втекти. До слова, в Аргентині полювання на тварин заборонене на тлі намагань фермерів вберегти свою худобу від таких випадків.
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