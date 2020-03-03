Жителі Аргентини зняли відео, як удав захоплює чималу здобич

Аня Мартинюк 03 березня 2020, 14:20

Четверо аргентинців стали свідками відчайдушних намагань дикої кішки вирватись з обіймів удава.

Новину передає «Преса України».

У містечку Лас Лахітас, на північному заході Аргентини, місцеві жителі побачили удава, який почав душити дику кішку посеред дороги. Четверо людей підійшли до тварин ближче та побачили сумну картину – як кішка відчайдушно намагається викарапкатися з тісних обіймів.

Соле Рохас, лісовий рейнджер, який поділився відео, заявив, що небайдужим людям вдалось визволити кішку.

«Це завжди ризик, але люди в цьому районі знають, як маніпулювати дикими тваринами, і цей удав не є отруйним», - розповів він.

Рояс зазначив також, що в районі є три національні парки, з яких удав міг втекти. До слова, в Аргентині полювання на тварин заборонене на тлі намагань фермерів вберегти свою худобу від таких випадків.