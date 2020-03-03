Дубілет розповів про введення е-лікарняних в Україні

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Цієї весни українці зможуть отримати електронні лікарняні. Стало відомо, чим вони особливі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 березня, міністр в Кабміні Дмитро Дубілет повідомив про прийняття постанови про електронні лікарняні. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що у квітні проект стартує, а влітку інтегрується з eHealth та медичними інформаційними системами.
«Отже, замість того, щоб виписувати лікарняні (офіційно, “листки непрацездатності”) на паперових бланках, лікарі будуть це робити через простий веб-інтерфейс із використанням цифрового підпису», - розповів Дубілет.
За його словами, е-лікарняні зменшать випадки шахрайств, тобто підробити їх буде неможливо, а держава не платитиме за фейкові лікарняні мільярди гривень на рік.
«Громадянам можна буде не відвідувати лікарню окремо, щоб закрити лікарняний. Лікар ставить строк лікарняного за замовченням і він може закриватись без додаткого візиту (візит потрібен, якщо строк інший)», - додав міністр.
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