Дубілет розповів про введення е-лікарняних в Україні

Аня Мартинюк 03 березня 2020, 13:51

Цієї весни українці зможуть отримати електронні лікарняні. Стало відомо, чим вони особливі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, міністр в Кабміні Дмитро Дубілет повідомив про прийняття постанови про електронні лікарняні. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що у квітні проект стартує, а влітку інтегрується з eHealth та медичними інформаційними системами.

«Отже, замість того, щоб виписувати лікарняні (офіційно, “листки непрацездатності”) на паперових бланках, лікарі будуть це робити через простий веб-інтерфейс із використанням цифрового підпису», - розповів Дубілет.

За його словами, е-лікарняні зменшать випадки шахрайств, тобто підробити їх буде неможливо, а держава не платитиме за фейкові лікарняні мільярди гривень на рік.

«Громадянам можна буде не відвідувати лікарню окремо, щоб закрити лікарняний. Лікар ставить строк лікарняного за замовченням і він може закриватись без додаткого візиту (візит потрібен, якщо строк інший)», - додав міністр.