Гончарук написав заяву, Кабмін буде перезавантажено – депутат

Аня Мартинюк 03 березня 2020, 12:00

Олександр Дубінський заявив, що Олексій Гончарук таки йде у відставку й на його місце збираються затвердити Денис Шмыгаля.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив у соцмережі, що прем’єр-міністр країни Олексій Гончарук написав заяву. Очевидно, на звільнення.

Нардеп також вказав, хто прийде на місце Гончарука. За його словами, це Денис Шмигаль.

«Гончарук написав заяву.

Кабмін буде перезавантажений.

Прем'єр-міністр Шмигаль.

Перший віце - не найден.

Мінекономіки - Милованов.

Мінфін - Маркарова.

Мін'юст - малюська.

Міносвіти - Новосад.

МВС – Аваков», - додав він.

Дубінський зауважив, що сьогодні ж нові обличчя будуть оголошені президентом Володимиром Зеленським на фракції. Зокрема, керівники МОЗ, Мінветеранів, МінАПК, Мінпромисловості, Мінрегіону.

«Багато вакансії ще вільні», - підсумував він.