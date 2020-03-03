Гончарук написав заяву, Кабмін буде перезавантажено – депутат

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Олександр Дубінський заявив, що Олексій Гончарук таки йде у відставку й на його місце збираються затвердити Денис Шмыгаля.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 березня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив у соцмережі, що прем’єр-міністр країни Олексій Гончарук написав заяву. Очевидно, на звільнення.
Нардеп також вказав, хто прийде на місце Гончарука. За його словами, це Денис Шмигаль.
«Гончарук написав заяву.
Кабмін буде перезавантажений.
Прем'єр-міністр Шмигаль.
Перший віце - не найден.
Мінекономіки - Милованов.
Мінфін - Маркарова.
Мін'юст - малюська.
Міносвіти - Новосад.
МВС – Аваков», - додав він.
Дубінський зауважив, що сьогодні ж нові обличчя будуть оголошені президентом Володимиром Зеленським на фракції. Зокрема, керівники МОЗ, Мінветеранів, МінАПК, Мінпромисловості, Мінрегіону.
«Багато вакансії ще вільні», - підсумував він.
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