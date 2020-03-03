Через коронавірус у Криму скасували міжнародний форум

Аня Мартинюк 03 березня 2020, 11:27

Сергій Аксьонов попередив, що у Криму не проведуть Ялтинський міжнародний економічний форум, як планувалось раніше. Причина – спалах коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що четвертий Ялтинський міжнародний економічний форум (ЯМЕФ) буде перенесено. Причина – спалах коронавірусу у світі. Як відомо, форум був запланований на квітень. Нова дата дійства ще не обрана.

«Ялтинський міжнародний економічний форум, який традиційно проходить в квітні, переноситься на більш пізній термін. Причина перенесення форуму - епідемія коронавируса в світі», - зазначив він у соцмережі.

Він також додав, що дане питання було узгоджено з російським віце-прем’єром Маратом Хуснулліним. Нагадаємо, кримські окупанти стверджують що на ялтинський діловий форум щорічно прибувають тисячі людей з майже ста країн світу.