Через коронавірус у Криму скасували міжнародний форум

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Сергій Аксьонов попередив, що у Криму не проведуть Ялтинський міжнародний економічний форум, як планувалось раніше. Причина – спалах коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 березня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що четвертий Ялтинський міжнародний економічний форум (ЯМЕФ) буде перенесено. Причина – спалах коронавірусу у світі. Як відомо, форум був запланований на квітень. Нова дата дійства ще не обрана.
«Ялтинський міжнародний економічний форум, який традиційно проходить в квітні, переноситься на більш пізній термін. Причина перенесення форуму - епідемія коронавируса в світі», - зазначив він у соцмережі.
Він також додав, що дане питання було узгоджено з російським віце-прем’єром Маратом Хуснулліним. Нагадаємо, кримські окупанти стверджують що на ялтинський діловий форум щорічно прибувають тисячі людей з майже ста країн світу.
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