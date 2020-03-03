Скоро мы увидим, как кувалдами крошат мраморные таблички павших героев АТО

zmxn 03 березня 2020, 10:50

В Греции задержан экс-командир батальона "Айдар", защитник Украины, Сергей Мельничук. Ибо этого хочет Путин... Ибо президенту России стало скучно и он решил отправить на растерзание своим мясникам из ФСБ еще одну жертву.... Пройдет немного времени и Украину окончательно обвинят во всех смертных грехах. Украинцев сделают виновниками всех тех преступлений, которыми "отметилась" на планете "Великая Россия". Апостолы Лены Бондаренко под покровом ночи собьют с домов мраморные доски с именами героев АТО, отдавших жизнь за свою Батькивщину. "Публицисты" напишут тысячи "объективных статей"... "Свидетели" расскажут тысячи "правдивых историй"... Соловьевы-Скабеевы-Киселевы создадут тысячи ток-шоу о "зверствах и бесчинствах украинских националистов"... И украинцы, в конце концов, предстанут перед всем миром, как беспримерные изверги рода человеческого. Как исчадие ада... А ведь мы просто нашли в себе мужество осуществить то, чем около ста лет грезили США и Европа... Мы нашли в себе силы воплотить в жизнь мечту каждого американского и европейского обывателя. Мы взяли в руки оружие и начали сопротивляться этой мрачной, угрюмой, безнравственной стране на Востоке.. Этому дикому, злобному, обезумевшему зверю...Этому гигантскому концлагерю, расположенному на 1/6 части суши - России... Весной 2014 года у нас был "легкий, верный, бескровный " путь: "лечь" под нового фюрера, сдаться Ядерной империи и стать очередным вассалом русского Люцифера. Но мы поступили так, как мог поступить только великий и цельный народ: мы начали сопротивляться... Мы начали воевать с "русским медведем": автоматом, штыком, словом, проклятьем... Мы начали массово истреблять его солдат. Настолько массово, что Путин засекретил потери своих военных на Донбассе. И таких войн еще не знала история... Война Украины против РФ - это не просто боевое противостояние кадровым подразделениям без нашивок и знаков различия. Это еще и война против двух бездарных украинских президентов: против комика и против барыги, шесть лет играющих с Владимиром Путиным в "поддавки". Это .война с огромной пятой колонной, начинающейся фамилией Медведчук и заканчивающейся фамилией Лукаш. Это война против сотен тысяч патологических ублюдков - этнических украинцев, ненавидящих все украинское. Это война против массовой эмиграции молодого поколения - самой креативной и физически сильной части населения Украины. Это война против коррупции и безмерных коммунальных тарифов. Это война против олигархов и беспредела полиции. Это война против продажных политиков США и ЕС, которых Путин сумел посадить на "коррупционную иглу". В таких войнах не выживают. Но мы - как это ни странно - все еще живы и все еще продолжаем сопротивляться. И эта жажда жизни и стремление к свободе - играют ключевую роль: Запад все видит и у него не хватает психологического ресурса окончательно отвернуться от нас. Запад сохраняет санкции против РФ - пока сохраняет... А значит сопротивление продолжается....

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".