У Київ стягнули силовиків

Аня Мартинюк 03 березня 2020, 10:52

На тлі судового засідання про очищення влади у Києві помітили силовиків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, Конституційний суд розгляне на відповідність Конституції положень закону "Про очищення влади" (люстрації). Мова йде про неможливість чиновників часів втікача Віктора Януковича обіймати посади у владі.

В результаті у центрі столиці під стінами суду можна побачити не лише журналістів, а й правоохоронців. Також було привезено щонайменше три автозаки.

Нагадаємо, ЄСПЛ визнав український закон «Про люстрацію» таким, що порушує права людини.