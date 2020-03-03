У Київ стягнули силовиків

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На тлі судового засідання про очищення влади у Києві помітили силовиків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 березня, Конституційний суд розгляне на відповідність Конституції положень закону "Про очищення влади" (люстрації). Мова йде про неможливість чиновників часів втікача Віктора Януковича обіймати посади у владі.
В результаті у центрі столиці під стінами суду можна побачити не лише журналістів, а й правоохоронців. Також було привезено щонайменше три автозаки.
Нагадаємо, ЄСПЛ визнав український закон «Про люстрацію» таким, що порушує права людини.
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