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У 2020 році в Україні зростуть ціни на контрактну форму навчання

Аня Мартинюк 03 березня 2020, 10:34
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У 2020 році в Україні зростуть ціни на контрактну форму навчання

Єгор Стадний заявив, що у поточному році будуть підняті ціни на контрактну форму навчання на популярні спеціальності.   

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний розповів, які зміни чекають на вищі навчальні заклади в 2020 році. За його словами, контрактникам доведеться платити більше за навчання. Причина - університети займаються демпінгом, тому це треба припинити.

Мова йде про такі спеціальності як економіка, менеджмент, психологія, міжнародні відносини, медицина, право, соціологія, філологія та інші.

«Університети, які зараз ставлять ціну на контракт 12-13 тисяч на популярні спеціальності - я розумію, що деякі з них не чисті на руку і "підбирають" на сесіях. Тобто офіційну зарплату вчителю високу дати не можемо, бо контракти низькі, а на сесіях - вольниця, збирайте врожай», - розповів він.

 

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