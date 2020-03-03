Єлизавета дозволила Гаррі та Меган будь-коли повернутись у королівську сім’ю

Аня Мартинюк 03 березня 2020, 10:01

Стало відомо, про що говорила Єлизавета з принцом Гаррі віч-на-віч на тлі скорого завершення королівських обов’язків онука.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, стало відомо про результат перемовин королеви Єлизавети з принцом Гаррі. Її Величність, 93-річна Єлизавета, запросила герцога Сассекського на обід у неділю, 1 березня, на тлі завершення його королівських обов’язків.

Як відомо, розмова відбулась в замку Віндзор й тривала 4 години. Королівське джерело стверджує, що королева повідомила онуку, що завжди буде рада його поверненню.

«У неділю вперше королева отримала можливість самостійно поговорити з Гаррі і дійсно дізнатися, які його плани. Це було набагато більш спокійне середовище, і вони обоє змогли висловити свою думку», - відзначило джерело.

Королева Єлизавета також заявила, що хотіла б бачити свого онука Арчі частіше.