Єлизавета дозволила Гаррі та Меган будь-коли повернутись у королівську сім’ю

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Стало відомо, про що говорила Єлизавета з принцом Гаррі віч-на-віч на тлі скорого завершення королівських обов’язків онука.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 березня, стало відомо про результат перемовин королеви Єлизавети з принцом Гаррі. Її Величність, 93-річна Єлизавета, запросила герцога Сассекського на обід у неділю, 1 березня, на тлі завершення його королівських обов’язків.
Як відомо, розмова відбулась в замку Віндзор й тривала 4 години. Королівське джерело стверджує, що королева повідомила онуку, що завжди буде рада його поверненню.
«У неділю вперше королева отримала можливість самостійно поговорити з Гаррі і дійсно дізнатися, які його плани. Це було набагато більш спокійне середовище, і вони обоє змогли висловити свою думку», - відзначило джерело.
Королева Єлизавета також заявила, що хотіла б бачити свого онука Арчі частіше.
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