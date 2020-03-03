Поблизу Києва 14-річний школяр вирішив розправитись з сім’єю

Аня Мартинюк 03 березня 2020, 09:21

Поліція розповіла про різанину у Києво-Святошинському районі. Тут школяр накинувся на сім’ю з ножами та сокирою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, стало відомо про інцидент у Києво-Святошинському районі. Тут 14-річний школяр озброївся ножем та накинувся з нею на власну матір, тітку, а також її 4-річного сина. У прес-службі Нацполіції Київської області розповіли, що хлопець проживав окремо від матері, бо ходив в приватний навчальний заклад. Тому жив із родичами неподалік закладу.

Під час сварки школяр схопив кухонний ніж та завдав удар в груди тітці. Після цього жінка вихопила холодну зброю, однак зловмисник схопив ще одного ножа та сокиру.

«Потерпіла вибігла з дому і почала дзвонити сестрі, проте, школяр вибив сокирою в неї з рук телефон і знову почав наносити удари. Пізніше зловмисник переключився на 4-річного двоюрідного брата, якому також завдав численних ножових поранень. Саме в цей час додому повернулася мати кривдника, якій родичка встигла повідомити про злочин. Втім, хлопець намагався вдарити ножем і рідну матір, а потім втік», - йдеться у повідомленні.

Місцезнаходження школяра встановила поліція. Його затримали, а родичів відправили у реанімаційне відділення. Їх стан оцінюють як важкий.