Березневого підвищення пенсій в Україні не буде

Аня Мартинюк 03 березня 2020, 08:43

Юлія Соколовська попередила українських пенсіонерів, що їм доведеться ще почекати підвищення пенсій.

Новину передає «Преса України».

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила у соцмережі, що очікуваної у березні індексації пенсій не буде. Так, її перенесли на вересень. Причина такого ходу подій – Уряд не погодив «раннього» підвищення пенсій.

«Наш Уряд запланував це на вересень. В середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць», - розповіла Соколовська.

Вона також додала, що підвищення відбуватиметься й в наступні роки. У 2020 році пенсіонери віком від 80 років можуть очікувати пенсію, більшу на 700 гривень. Наступними на покращення будуть пенсіонери віком від 78 років.