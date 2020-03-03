Березневого підвищення пенсій в Україні не буде

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Юлія Соколовська попередила українських пенсіонерів, що їм доведеться ще почекати підвищення пенсій.
Новину передає «Преса України».
Міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила у соцмережі, що очікуваної у березні індексації пенсій не буде. Так, її перенесли на вересень. Причина такого ходу подій – Уряд не погодив «раннього» підвищення пенсій.
«Наш Уряд запланував це на вересень. В середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць», - розповіла Соколовська.
Вона також додала, що підвищення відбуватиметься й в наступні роки. У 2020 році пенсіонери віком від 80 років можуть очікувати пенсію, більшу на 700 гривень. Наступними на покращення будуть пенсіонери віком від 78 років.
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