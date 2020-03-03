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Анатолій Штефан оприлюднив архівне відео, на якому видно, як Дмитро Гордон вдається до продажу пірамід, які начебто зцілюють людей.
Новину передає «Преса України».
Український військовий та блогер Анатолій Штефан оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі відео, на якому нині відомий журналіст Дмитро Гордон рекламує «чудотворні» піраміди, які нібито лікують від смертельних хвороб.
«Сьогодні натрапив на архівне відео... Цікаво все-таки жити в світі сучасних технологій коли все залишається в пам’яті. До речі це ще не все», - написав Штефан.
В результаті інтернет-спільнота вибухнула коментарями.
«Гнида ще та», - з’явилось у коментарях.
«Близька людина Гордона сама була в шоці, коли дізналася від Діми, що вона помирала. Помирала довго, бо пірамідки добре продавалися», - пожартували користувачі.
«Можете собі тільки уявити як вони свого часу піднялися на тих пірамідках!!! В газети Гордона були мільйонні тиражі. І кожного номера була реклама цієї хєрні. А час був такий, що люди ще по інерції вірили газетам», - нагадали у коментарях.
«Ні чим не гребували. Гроші робили з повітря. Шкода, що на здоров'я людей», - зазначила інтернет-спільнота.
08:08: Український військовий нагадав, як Гордон торгував пірамідами
15:12: В Україну йде потепління
14:42: З України в Польщу виїжджають освідчені молоді люди - дослідження
13:52: На ринку Житомира продавали картоплю з елітного Rolls-Royce
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