В Україні заборонили ввозити тварин з Китаю

Аня Мартинюк 03 березня 2020, 07:36

На тлі поширення коронавірусу в Україні заборонили ввозити з Китаю будь-яких тварин. Заборона тимчасова.

Новину передає «Преса України».

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ввела заборону на ввезення будь-яких тварин з охопленого коронавірусом Китаю. Мова йде як про домашніх, так і диких м’ясоїдних тварин. Наголошується, що заборона тимчасова.

«З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, відповідно до статей 33 та 96 Закону України “Про ветеринарну медицину”, з урахуванням рекомендацій, викладених у Кодексі здоров’я наземних тварин МЕБ, Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, котів тощо) та диких м’ясоїдних тварин», - зазначили у прес-службі.

Також наголошується, що такий хід подій зумовлений інцидентом у Гонконгу, де на коронавірус вперше захворіла тварина.