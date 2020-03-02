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Синоптик Наталія Діденко розповіла, як змінюватиметься погода у найближчі дні. Так, буде тепло, однак не обійдеться без дощів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична картина в країні. За її прогнозом, 3 березня в Україні очікується суттєве потепління.
«У більшості областей максимальна температура повітря досягне +10+15 градусів!! На узбережжях морів та в Карпатах, звичайно, буде свіжіше», - наголосила вона.
Опади у вигляді дощів очікуються у західних областях.
«Вітер повіватиме з півдня та південного сходу, але вже не сильний, проте поривчастий. У Києві 3-го березня без опадів, веселий весняний вітерець і +12+14 градусів», - додала вона.
4 березня стовпчики термометрів покажуть +12+17 градусів. 5 березня західних областях очікується похолодання.
15:12: В Україну йде потепління
14:42: З України в Польщу виїжджають освідчені молоді люди - дослідження
13:52: На ринку Житомира продавали картоплю з елітного Rolls-Royce
12:21: Ердоган категорично відмовився стримувати потік біженців до Європи
11:53: Російський політолог розповів, як українцям подорожувати до РФ
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