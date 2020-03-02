В Україну йде потепління

Аня Мартинюк 02 березня 2020, 15:12

Синоптик Наталія Діденко розповіла, як змінюватиметься погода у найближчі дні. Так, буде тепло, однак не обійдеться без дощів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична картина в країні. За її прогнозом, 3 березня в Україні очікується суттєве потепління.

«У більшості областей максимальна температура повітря досягне +10+15 градусів!! На узбережжях морів та в Карпатах, звичайно, буде свіжіше», - наголосила вона.

Опади у вигляді дощів очікуються у західних областях.

«Вітер повіватиме з півдня та південного сходу, але вже не сильний, проте поривчастий. У Києві 3-го березня без опадів, веселий весняний вітерець і +12+14 градусів», - додала вона.

4 березня стовпчики термометрів покажуть +12+17 градусів. 5 березня західних областях очікується похолодання.