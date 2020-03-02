Гончарук анонсував підвищення зарплат лікарям

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Олексій Гончарук розповів, що у поточному році лікарі України можуть розраховувати на підвищення зарплат на 30%, а то й більше. Однак зміни чекають не всіх.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році може відбутись підвищення зарплат певним лікарям. А саме на 30%. Тим не менше, хто саме може розраховувати на позитивні зміни, прем’єр не уточнив.
Виступаючи на брифінгу, Гончарук зазначив, що в результаті запуску медреформи українці безкоштовно отримуватимуть медичні послуги.
«Через місяць у нас почнеться медична реформа. Для окремих категорій лікарів зарплата підвищиться на 30%. За окремими розрахунками, в окремих лікарнях навіть більше. І що найголовніше - для українців вперше, напевно, з'явиться справжня безкоштовна медицина. Це окремі послуги, які включені в гарантований пакет», - заявив голова уряду.
Як повідомлялось раніше, 29 мільйонів українців підписали декларацію з сімейними лікарями.
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