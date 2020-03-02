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На ринку Житомира продавали картоплю з елітного Rolls-Royce

Аня Мартинюк 02 березня 2020, 13:52
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На ринку Житомира продавали картоплю з елітного Rolls-Royce

Житомирчани звернули увагу на те, що на їхньому ринку з’явився Rolls-Royce. Автівка вартісю від 16 до 19 мільйонів гривень привезла картоплю для продажу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, стало відомо, що у Житомирі на ринку був помічений елітний автомобіль Rolls-Royce Phantom. Його власник прибув не за покупками, а навпаки, щоб продати картоплю. Про це розповів очевидець, який й надав ЗМІ фото з місця події.

Також очевидець додав, що седан начебто привезли як весільний автомобіль, однак насправді було видно, що автівка розмістилась серед лотків з білизною саме для продажу картоплі. 

До слова, у 2019 року в Україні було куплено шістнадцять Rolls-Royce. Вартість Rolls-Royce Phantom, що був помічений на ринку, коливається від 16 до 19 мільйонів гривень.

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