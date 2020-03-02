iPhone 12 може стати водонепроникним

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Експерти припустили, що після нового патенту Apple може випустити максимально захищений айфон.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, видання Т3 повідомило, що наступний айфон від каліфорнійського гіганта Apple може бути водонепроникним. Експерти дійшли до такого висновку на тлі нового патенту компанії. Мова йде про екран, який безперешкодно працює під водою.
«Патент був поданий до USPTO (Відомство по патентам і товарним знакам США – ред.) в серпні минулого року і тільки що його опублікували», - відзначило видання.
Нагадаємо, Apple iPhone 7 і пізніші версії мають клас захисту IP68, при цьому найновіший iPhone 11 може виживати на максимальній глибині двох метрів впродовж до 30 хвилин, тоді як iPhone 11 Pro і Pro Max можуть виживати на максимальній глибині чотирьох метрів до 30 хвилин.
Зважаючи на те, що вони вже стійкі до води і пилу, цей патент є абсолютно новою сходинкою для iPhone.
14:42: З України в Польщу виїжджають освідчені молоді люди - дослідження
13:52: На ринку Житомира продавали картоплю з елітного Rolls-Royce
12:21: Ердоган категорично відмовився стримувати потік біженців до Європи
11:53: Російський політолог розповів, як українцям подорожувати до РФ
11:14: Рябошапка попередив, що втримається у кріслі генпрокурора
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