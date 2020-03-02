З України в Польщу виїжджають освідчені молоді люди - дослідження

Аня Мартинюк 02 березня 2020, 14:42

Результати нового дослідження показали новий портрет українського заробітчанина у Польщі.

Новину передає «Преса України».

З’явилися результати нового соціологічного дослідження, яке провів Аналітичний департаментом міжнародної компанії «Gremi personal» (Польща) у партнерстві з Соціологічної агентством VoxPopuli (Україна). Виявилось, що портрет українського працівника у Польщі дещо змінився.

З України до сусідньої країни для заробітків виїжджають освічені, молоді та працездатні українці. Так, кожен 5-й українець займав на батьківщині керівну посаду.

«36% працівників мають вищу освіту, ще 41% - професійно-технічну або середню спеціальну. Найбільше мігрантів - 60% їдуть з центральних і східних регіонів, хоча ще 3-4 роки тому в Польщі переважно їхали українці із західних областей. Крім того, українська міграція значно омолодилася - середній вік працівника складає 34,5 року», - відзначили експерти.

Також зазначається, що майже 70% опитаних стоять перед вибором: залишитися у Польщі чи шукати кращої долі у інших країнах Європи.

«Майже 70% працівників не розуміють, як вони можуть залишитися в Польщі. В першу чергу через складність отримання документів на довгострокове перебування», - зазначено в дослідженні.