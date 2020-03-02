Скалецька прозвітувала про успіхи у медреформі

Аня Мартинюк 02 березня 2020, 12:54

Зоряна Скалецька повідомила, що значна кількість українців підписали декларацію зі своїм сімейним лікарем, зросла. Вона також звернулась до байдужих до медеформи.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила у соцмережі, що станом на перший день весни в Україні було підписано 29 мільйонів декларацій з сімейним лікарем.

«На сьогодні вже 29 млн українців уклали декларацію з сімейним лікарем. Звертаюся до тих, хто цього ще не зробив, - вибирайте свого сімейного лікаря», - закликала Скалецька.

За її словами, через місяць «почнеться наступний крок змін в системі надання медичної допомоги». Скалецька уточнила, що в країні почне працювати Програма медичних гарантій.

«Маючи напрямок сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити щеплення, аналізи, діагностику та отримати ліки», - уточнила вона.

Тим не менше, Скалецька не сказала нічого про можливе обов’язкове медичне страхування, за яке українці можуть платити зі свого карману для отримання безкоштовно медичної допомоги.