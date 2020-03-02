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Раджеп Ердоган підтвердив, що Туреччина не закриє перед сирійцями двері й вони можуть спокійно шукати кращої долі у країнах ЄС. Останнім такий хід подій не сподобався.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступає в Анкарі. Він уже встиг зробити важливу заяву на тлі останніх подій у Сирії. Так, лідер заявив, що Туреччина не закриє свої прикордонні ворота. В результаті сирійські біженці зможуть потрапити у Європу.
«Це вже вирішено», - заявив Раджеп Ердоган.
Така заява прозвучала після загибелі у сирійському Ідлібі турецьких бійців. Нагадаємо, раніше ЄС обіцяв Туреччині безвіз в обмін на розміщення у себе сирійських біженців. Однак, обіцяне не було виконане. Тепер європейці посилюють кордони, оскільки Туреччина «відкрила ворота» біженцям. Зокрема, Греція та Болгарія посилили прикордонні патрулі.
12:21: Ердоган категорично відмовився стримувати потік біженців до Європи
11:53: Російський політолог розповів, як українцям подорожувати до РФ
11:14: Рябошапка попередив, що втримається у кріслі генпрокурора
10:38: До держзакупівель допустять людей, які пройдуть через поліграф – Дубілет
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