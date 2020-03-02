Ердоган категорично відмовився стримувати потік біженців до Європи

Аня Мартинюк 02 березня 2020, 12:21

Раджеп Ердоган підтвердив, що Туреччина не закриє перед сирійцями двері й вони можуть спокійно шукати кращої долі у країнах ЄС. Останнім такий хід подій не сподобався.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступає в Анкарі. Він уже встиг зробити важливу заяву на тлі останніх подій у Сирії. Так, лідер заявив, що Туреччина не закриє свої прикордонні ворота. В результаті сирійські біженці зможуть потрапити у Європу.

«Це вже вирішено», - заявив Раджеп Ердоган.

Така заява прозвучала після загибелі у сирійському Ідлібі турецьких бійців. Нагадаємо, раніше ЄС обіцяв Туреччині безвіз в обмін на розміщення у себе сирійських біженців. Однак, обіцяне не було виконане. Тепер європейці посилюють кордони, оскільки Туреччина «відкрила ворота» біженцям. Зокрема, Греція та Болгарія посилили прикордонні патрулі.