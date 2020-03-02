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Політолог Сергій Марков розповів, як українці можуть подорожувати до Росії, зважаючи на нові обмеження введені збоку української влади.
Новину передає «Преса України».
Російське видання РІА Новини Крим оприлюднило статтю про способи обійти нові українські правила виїзду в Росію. Свої поради надав директор Інституту політичних досліджень Сергій Марков, який назвав правила перетину кордону абсурдними. Мова йде про необхідність українцям демонструвати закордонний паспорт при подорожах в Росію.
«З 1 березня виїзд громадянам України з України в Росію тільки за закордонними паспортами. А не по внутрішнім, як було завжди, навіть при Порошенко, Зеленський, який переміг на гаслах проти радикалізму Порошенко, тепер став ще більш радикалом, ніж Порошенко, і заборонив їздити. Політичний гак абсурду», - прокоментував російський політолог у соцмережі.
За його словами, українці можуть здійснювати подорожі до Росії через Білорусь.
12:21: Ердоган категорично відмовився стримувати потік біженців до Європи
11:53: Російський політолог розповів, як українцям подорожувати до РФ
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10:38: До держзакупівель допустять людей, які пройдуть через поліграф – Дубілет
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