Рябошапка попередив, що втримається у кріслі генпрокурора

Аня Мартинюк 02 березня 2020, 11:14

Руслан Рябошапка відреагував на чутки про скоре голосування за його відставку. За його словами, голосування не буде успішним.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив, що 4 березня нардепи можуть розглянути питання його відставки. За словами Рябошапки, голосування не увінчається успіхом.

«Це в черговий раз, я вже до цього починаю звикати. Нічого нового, і нічого не відбудеться», - прокоментував Рябошапка.

Раніше депутат «Слуги народу» Максим Бужанський виступив з ініціативою відправити генпрокурора, який захищає інтереси Петра Порошенка, у відставку.