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Руслан Рябошапка відреагував на чутки про скоре голосування за його відставку. За його словами, голосування не буде успішним.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив, що 4 березня нардепи можуть розглянути питання його відставки. За словами Рябошапки, голосування не увінчається успіхом.
«Це в черговий раз, я вже до цього починаю звикати. Нічого нового, і нічого не відбудеться», - прокоментував Рябошапка.
Раніше депутат «Слуги народу» Максим Бужанський виступив з ініціативою відправити генпрокурора, який захищає інтереси Петра Порошенка, у відставку.
11:14: Рябошапка попередив, що втримається у кріслі генпрокурора
10:38: До держзакупівель допустять людей, які пройдуть через поліграф – Дубілет
08:05: У «Слузі народу» запропонують партії Порошенка підтримати висловлення недовіри генпрокурору
14:52: Українці довіряють астрологам більше, ніж політикам – опитування
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