До держзакупівель допустять людей, які пройдуть через поліграф – Дубілет

Аня Мартинюк 02 березня 2020, 10:38

Дмитро Дубілет розповів про нову реформу, яка стосується державних закупівель.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, міністр Дмитро Дубілет повідомив у соцмережі про запуск важливої реформи. Її мета - зробити державні закупівлі більш прозорими та ефективними. За його словами, з березня, усі міністерства робитимуть закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано.

За прогнозом, процес стане ефективнішим, а люди, які прийматимуть рішення щодо закупівель, проходитимуть поліграф.

«З мого досвіду у бізнесі, поліграф — дуже дієвий інструмент проти відкатів», - зауважив Дубілет.

Міністр особливо наголосив, що на великих закупівлях держава економитиме більше.

«Що в планах.

- Перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр.

- Приєднати до проєкту не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади», - додав він.