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Дмитро Дубілет розповів про нову реформу, яка стосується державних закупівель.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, міністр Дмитро Дубілет повідомив у соцмережі про запуск важливої реформи. Її мета - зробити державні закупівлі більш прозорими та ефективними. За його словами, з березня, усі міністерства робитимуть закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано.
За прогнозом, процес стане ефективнішим, а люди, які прийматимуть рішення щодо закупівель, проходитимуть поліграф.
«З мого досвіду у бізнесі, поліграф — дуже дієвий інструмент проти відкатів», - зауважив Дубілет.
Міністр особливо наголосив, що на великих закупівлях держава економитиме більше.
«Що в планах.
- Перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр.
- Приєднати до проєкту не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади», - додав він.
11:14: Рябошапка попередив, що втримається у кріслі генпрокурора
10:38: До держзакупівель допустять людей, які пройдуть через поліграф – Дубілет
08:05: У «Слузі народу» запропонують партії Порошенка підтримати висловлення недовіри генпрокурору
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