Тест на коронавірус у США коштуватиме понад $3000

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Стало відомо, скільки у США збираються стягувати з пацієнтів, які бажають пройти тест на коронавірус. Також відомо, чи наявність медичного страхування врятує від чималих рахунків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, стало відомо, скільки коштуватиме тест на коронавірус у США. Так, письменник Люк Барнет заявив, що в Штатах людина без медичного страхування заплатить за тест на коронавірус колосальні $3270. Станом на сьогодні це понад 80 тисяч гривень.
«Це найбільш американська річ, яку можна собі уявити», - додав він.
Тим часом український письменник Анатолій Улянов додав, що у Південній Кореї такий тест можна пройти безкоштовно. Як громадянам країни, так і іноземцям.
Видання Business Insider також зазначило, що зі страховкою тест на коронавірус у США буде безкоштовним, однак за поїздку до лікарні пацієнту виставлять чималий рахунок.
«На який рахунок ви можете розраховувати – залежить від вашого страхового плану. Якщо у вас взагалі є страховка», - зазначили у статті.
Автори статті наголошують, що перебування в лікарні саме по собі може бути дорогим. Пацієнту, швидше за все, доведеться платити за тести на інші віруси і так далі. Журналісти додали, що навіть при наявності страховки у США доведеться викласти з кишені тисячі доларів.
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