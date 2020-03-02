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Кім Кардашян надала перевагу латексному вбранню

Аня Мартинюк 02 березня 2020, 09:14
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Кім Кардашян надала перевагу латексному вбранню

Американська телезірка Кім Кардашян обрала для прогулянки Парижем латексний костюм Balmain. ЗМІ зазначили, що у неї не один такий наряд.

Новину передає «Преса України». 

39-річна Кім Кардашян була помічена разом з сім’єю у Парижі. Зірка реаліті-шоу обрала для прогулянки досить тісний латексний наряд від Balmain.

«Вона провела більшу частину неділі на вулицях Парижа. Кардашян виходила у трьох різних шкіряних латексних ансамблях Balmain під час міського Тижня моди», - відзначили ЗМІ.

Варто зазначити, що шкіра та латекс стали трендами 2020 року. Ряд знаменитостей раніше також продемонстрували неймовірні образи у подібних костюмах.

 

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