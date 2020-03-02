Кім Кардашян надала перевагу латексному вбранню

У «Слузі народу» запропонують партії Порошенка підтримати висловлення недовіри генпрокурору 08:05
Українці довіряють астрологам більше, ніж політикам – опитування 14:52
Супрун вкотре звернулась до українців з низьким рівнем інтелекту 10:17
Рябошапка допомагає Порошенку втекти від відповідальності – депутат 08:27
В Україні тест на коронавірус проходитимуть за 15 хвилин 15:10
Генпрокурор розпорядився заблокувати негативні дії щодо Порошенка – Портнов 11:07
Журналісти дізнались, яка в Україні ситуація з забезпеченням масками 10:02
Канада перестане забезпечувати Гаррі та Меган охороною 09:17
"Путин мне не помог!"... Россиянка просит "нациков" и "бандеровцев" спасти ее больного ребенка 08:35
У Чорній дірі стався найбільший у Всесвіті вибух – NASA 08:11
Німеччина дасть на Червоний хрест в Україну 4 млн євро 07:31
Американська телезірка Кім Кардашян обрала для прогулянки Парижем латексний костюм Balmain. ЗМІ зазначили, що у неї не один такий наряд.
Новину передає «Преса України».
39-річна Кім Кардашян була помічена разом з сім’єю у Парижі. Зірка реаліті-шоу обрала для прогулянки досить тісний латексний наряд від Balmain.
«Вона провела більшу частину неділі на вулицях Парижа. Кардашян виходила у трьох різних шкіряних латексних ансамблях Balmain під час міського Тижня моди», - відзначили ЗМІ.
Варто зазначити, що шкіра та латекс стали трендами 2020 року. Ряд знаменитостей раніше також продемонстрували неймовірні образи у подібних костюмах.
08:05: У «Слузі народу» запропонують партії Порошенка підтримати висловлення недовіри генпрокурору
14:52: Українці довіряють астрологам більше, ніж політикам – опитування
10:17: Супрун вкотре звернулась до українців з низьким рівнем інтелекту
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.