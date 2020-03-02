Італію назвали головним експортером коронавірусу

Аня Мартинюк 02 березня 2020, 08:40

Італія повідомила про збільшення кількості випадків коронавірусу на 50%. В результаті країна тримає у себе найбільшу у країнах Європи кількість хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, іноземні ЗМІ повідомили, що в Італії за вихідні збільшилась кількість хворих на коронавірус. Так, в країні 1694 підтверджені випадки коронавірусу проти 1128 випадків, зафіксованих 1 березня. За попередніми даними, кількість загиблих від вірусу тут становить 34 людини. Крім того, 83 людям вдалось вилікуватись.

Наразі Італія вважається країною, у якій найбільше випадків коронавірусу, після Азії. Навіть більше, у ЗМІ Італію прозвали головним експортером корона вірусу. Румунія, Австрія, Греція, Еквадор та Ізраїль - країни, уражених коронавірусом після спалаху на півночі Італії, оскільки його не вдалося розпізнати та лікувати.