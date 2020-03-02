У «Слузі народу» запропонують партії Порошенка підтримати висловлення недовіри генпрокурору

Аня Мартинюк 02 березня 2020, 08:05

Максим Бужанський вирішив показати, що генпрокурор Руслан Рябошапка захищає інтереси Петра Порошенка. Так, останньому запропонують підтримати висловлення недовіри генпрокурору, щоб вивести «угрупування» на чисту воду.

Новину передає «Преса України».

Депутат фракції «Слуга народу» Максим Бужанський пообіцяв сьогодні, 2 березня, відправити в секретаріат фракції Петра Порошенка «Європейська Солідарність» офіційний лист. Так, нардеп пропонуватиме ПЄСівцям приєднатися до висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці і поставити підписи під проектом постанови.

Про це Бужанський написав на своїй сторінці у соцмережі.

«У разі відмови ми будемо мати офіційне підтвердження прямого співробітництва ЄС і Рябошапки в обопільних інтересах», - додав він.

Нагадаємо, раніше юрист Андрій Портнов заявив, що Руслан Рябошапка захищає інтереси одіозного Петра Порошенка. Як відомо, під час останнього допиту колишнього президента йому так і не вручили підозри. В результаті Максим Бужанський запропонував відправити генпрокурора у відставку.