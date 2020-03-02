В Україні розшукують вбивцю 22-річної дівчини

Аня Мартинюк 02 березня 2020, 07:34

На Львівщині харків’янин застрелив 22-річну дівчину та втік. Поліція розшукала авто зловмисника, однак його самого ще не знайшли.

Новину передає «Преса України».

Львівський депутат Ігор Зінкевич повідомив, що у місті Пустомити Львівської області було застрелено 22-річну дівчину. Про подію, яка трапилась у перший день весни, він розповів на своїй сторінці у соцмережі.

«У місті Пустомити Львівської області близько 22:00 вогнепальною зброєю смертельно поранили жінку. Підозрюваний у вбивстві з місяця події втік на автомобілі volkswagen Т5… Стріляли по Вулиця Садова, район Едельвейсу Пустомити, також є інформації про пораненого іншого чоловіка в тій ситуації», - написав він.

Депутат додав, що авто було знайдено у лісопосадці, однак зловмисника – ні. Особу підозрюваного встановлено. Це житель Харкова Тур Віктор Васильович, 1963 року народження.

«Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани», - додав Зінкевич.