Українці довіряють астрологам більше, ніж політикам – опитування

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Інститут соціології НАН України представив результати опитування. Українці відповіли, кому вони довіряють найбільше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 лютого, стало відомо, кому українці довіряють більше: політикам чи астрологам. Інститут соціології НАН України провів цікаве опитування, дані якого показують, що українці довіряють астрологам. Й навіть більше, вони довіряють останнім більше, ніж політикам.
Так, рівень довіри оцінювався за 5-бальною шкалою. 1 – означає повну недовіру, 5 – повну довіру. Як виявилось, у 2018 році показник довіри до астрологів склав 2,2, а до ВРУ - 1,8.
Тим часом довіра до Кабміну склала 1,9. Найбільше українці довіряють родичам. Цей показник склав 4,5.
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