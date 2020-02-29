Українці довіряють астрологам більше, ніж політикам – опитування

Аня Мартинюк 29 лютого 2020, 14:52

Інститут соціології НАН України представив результати опитування. Українці відповіли, кому вони довіряють найбільше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 лютого, стало відомо, кому українці довіряють більше: політикам чи астрологам. Інститут соціології НАН України провів цікаве опитування, дані якого показують, що українці довіряють астрологам. Й навіть більше, вони довіряють останнім більше, ніж політикам.

Так, рівень довіри оцінювався за 5-бальною шкалою. 1 – означає повну недовіру, 5 – повну довіру. Як виявилось, у 2018 році показник довіри до астрологів склав 2,2, а до ВРУ - 1,8.

Тим часом довіра до Кабміну склала 1,9. Найбільше українці довіряють родичам. Цей показник склав 4,5.