Супрун вкотре звернулась до українців з низьким рівнем інтелекту

Аня Мартинюк 29 лютого 2020, 10:17

57-річна Уляна Супрун насмішила Мережу, представивши черговий пост для українців з низьким рівнем інтелекту. Вона згадала про коронавірус, Путіна та миття рук.

Новину передає «Преса України».

Уляна Супрун продовжує радувати свою групу прихильників постами про здоров’я та політику. На цей раз вона вирішила порівняти президента РФ Володимира Путіна з коронавірусом та брудними руками. Так, американка запропонувала обмеженим інтелектом українцям мити руки під пісню «Путін х*%ло» мінімум два рази.

«Основною рекомендацією, аби запобігти поширенню збудників хвороб, в тому числі грипу чи коронавірусу, є ретельне, часте і правильне миття рук. Для багатьох людей нагадування про миття рук видається смішним чи навіть образливим», - написала вона.

В результаті Супрун представила детальну інструкцію, як мити руки. Вона нагадала, що руки мочать водою, використовують мило та масажують руки долоня до долоні.

«Мийте руки правильно і ретельно, пам’ятайте, що Путін х*%ло, та будьте здорові!» - підсумувала 57-річна Уляна.

«Коли вже здається, що знову досягла дна ... знизу знову стукають. Нагадала відому фразу з фільму: "Який казковий долбо**б". Уляна, не зупиняйся, досягай нових висот майданного дна», - відзначили у коментарях.