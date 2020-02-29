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Леді Гага представила новий яскравий кліп

Аня Мартинюк 29 лютого 2020, 09:38
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Леді Гага представила новий яскравий кліп

33-річна Леді Гага представила довгоочікуваний сингл. Співачка також представила кліп до нього.

Новину передає «Преса України».

Американська співачка Леді Гага вперше за три роки представила шанувальникам сольний сингл «Stupid Love». Одразу ж до нього було знято відеокліп.

За даними Hollywood Reporter, танцювальне відео переносить глядача у футуристичне майбутнє – пустелю. Співачка у цьому майбутньому постає у рожевому костюмі. 

Цікавий факт про кліп Леді Гаги, його було знято на iPhone 11 Pro.

За попередніми даними, сингл потрапить у 6 студійний альбом виконавиці. Як відзначили ЗМІ, він називатиметься «Chromatica».

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