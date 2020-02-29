Собак Гонконгу перевірили на коронавірус

Аня Мартинюк 29 лютого 2020, 09:02

Дослідники вирішили встановити, чи варто людям перейматися, що домашні тварини, зокрема собаки, можуть переносити коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я підтвердили, що проби з рота та носа у собаки в Гонконгу виявили низькі концентрації вірусу. Результат назвали «слабо позитивним».

За даними Wall Street Journal, собака, про яку йдеться, є померанський шпіц, що належить 60-річній жінці, у якої діагностовано вірус. Шпіц не показав жодних симптомів, але у іншої собаки та кішки, які підозрювались на те, що вони переносять вірус, тест був негативний.

Ванеса Баррс, професор ветеринарної медицини в університеті Сіднея, закликала людей бути обережними. Вона сказала, що ця інформація не означає, що собаки можуть захворіти від вірусу або передати його людям.

«Люди не повинні панікувати. Домашні тварини навряд чи сприятимуть поширенню COVID-19», - зазначила вона.

Але Центри контролю та профілактики захворювань рекомендують людям із COVID-19 уникати контакту з домашнім улюбленцем.