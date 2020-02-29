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Рябошапка допомагає Порошенку втекти від відповідальності – депутат

Аня Мартинюк 29 лютого 2020, 08:27
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Рябошапка допомагає Порошенку втекти від відповідальності – депутат

Депутат «Слуги народу» Максим Бужанський повідомив, що генпрокурор України Руслан Рябошапка йде по стопам свого попередника Юрія Луценка. Як відомо, останній захищав інтереси Петра Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський відреагував на допит Петра Порошенка. На своїй сторінці у соцмережі він зауважив, що Петру Порошенку не була вручена підозра, що свідчить про те, що у генпрокурора Руслана Рябошапки є конкретна позиція.

«Генеральний Прокурор навмисно і свідомо блокує будь-які спроби розслідувати справи, в яких фігурує Порошенко, діє в абсолютній комунікації з експрезидентом з метою дати йому піти від відповідальності. Сім місяців слідство не може просунутися ні на один крок виключно з вини Руслана Рябошапки, який повністю дискредитував Генпрокуратуру, який обманув очікування мільйонів громадян, які розраховували на торжество справедливості», - написав нардеп.

Бужанський пояснив, що обіцяні посадки навесні не відбулися виключно тому, що генпрокурор виступає на стороні Петра Порошенка.

«Громадськість не задає ніяких питань Генпрокурору, з ним все ясно, вона адресує їх Президенту і Парламенту. Позачергове засідання Верховної Ради зі звітом силовиків, прекрасна можливість розставити всі крапки над I. Колеги, закликаю вас віднестися до цього серйозно, усвідомити відповідальність за свої дії і підписати постанову про відставку Генпрокурора. Для того, щоб ми могли винести його в зал вже в середу, 4 березня. Яких ще сигналів вам не вистачає?» - додав він.

 

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