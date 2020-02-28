В Україні тест на коронавірус проходитимуть за 15 хвилин

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Віктор Ляшко заявив, що Україна отримає тести, які дозволять оперативно виявити у людини смертоносний коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 лютого, заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримає тести, які допоможуть визначити у пацієнтів наявність COVID-19. Тобто коронавірусу.
«10 березня повинні з'явитися швидкі тести, які можна використовувати за межами лабораторій - вони дадуть відповідь за 15-20 хвилин», - уточнив він.
Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко запевняв, що усі хворі на коронавірус українці, а таких 5 осіб, знаходяться за межами країни.
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