В Україні тест на коронавірус проходитимуть за 15 хвилин

Аня Мартинюк 28 лютого 2020, 15:10

Віктор Ляшко заявив, що Україна отримає тести, які дозволять оперативно виявити у людини смертоносний коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 лютого, заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримає тести, які допоможуть визначити у пацієнтів наявність COVID-19. Тобто коронавірусу.

«10 березня повинні з'явитися швидкі тести, які можна використовувати за межами лабораторій - вони дадуть відповідь за 15-20 хвилин», - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко запевняв, що усі хворі на коронавірус українці, а таких 5 осіб, знаходяться за межами країни.