Генпрокурор розпорядився заблокувати негативні дії щодо Порошенка – Портнов

Аня Мартинюк 28 лютого 2020, 11:07

Юрист Андрій Портнов повідомив, що за дорученням Руслана Рябошапки політика Петра Порошенка на допиті «не чіпатимуть».

Новину передає «Преса України».

Юрист та заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов зробив гучну заяву. За його словами, слідчі ДБР не будуть «атакувати» Петра Порошенка на допиті. Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

«Друзі, інформую, що слідчі ДБР підготували сьогодні головному державному і військовому злочинцю дві перші підозри і клопотання про обрання запобіжного заходу. Мої джерела в прокурорському офісі передають сигнал, що генеральний прокурор дав доручення заблокувати будь-які негативні дії щодо Порошенка. У ці хвилини між відомствами триває справжня боротьба, про яку вони вам публічно не повідомлять, а ми повідомимо. Чекаємо результатів», - йдеться в його повідомленні.

Сьогодні, 28 лютого, колишній президент України Петро Порошенко прийшов на допит в Держбюро розслідувань. За словами адвоката одіозного політика, Ігоря Голованя, його клієнта викликали на допит у справі, що стосується призначення суддів.