Українців обурила безкарність Супрун

Аня Мартинюк 28 лютого 2020, 10:40

Олександр Дубінський повідомив, що Київський апеляційний суд підтвердив, що Уляна Супрун – злодійка. У Мережі поцікавились, чому, з огляду на такий хід подій, американка досі не сидить у в’язниці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 лютого, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив у соцмережі, що колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун – злодійка.

«Тут знову так вийшло, що суд послав Уляну Супрун нхй. Тим самим, підтвердивши, що вона – злодійка», - написав він, додавши повідомлення з Київського апеляційного суду у справі №760/13253/19.

В результаті інтернет-спільнота поцікавилась, чому Супрун не сидить.

«Якщо суд підтвердив що вона злодійка чому не сидить?» - поцікавились у Мережі.

«Чекаємо тепер, коли суд її ж і посадить, цю бабу Уляну ...» - висловились у коментарях.

«Суд підтвердив, а посадити НЕ здатні! Якісь дивні у нас суди! Тай влада теж!» - відзначили у Мережі.

«Треба припиняти реформу Супрун», - додали представники інтернет-спільноти.