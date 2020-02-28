Українців обурила безкарність Супрун

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Олександр Дубінський повідомив, що Київський апеляційний суд підтвердив, що Уляна Супрун – злодійка. У Мережі поцікавились, чому, з огляду на такий хід подій, американка досі не сидить у в’язниці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 лютого, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив у соцмережі, що колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун – злодійка.
«Тут знову так вийшло, що суд послав Уляну Супрун нхй. Тим самим, підтвердивши, що вона – злодійка», - написав він, додавши повідомлення з Київського апеляційного суду у справі №760/13253/19.
В результаті інтернет-спільнота поцікавилась, чому Супрун не сидить.
«Якщо суд підтвердив що вона злодійка чому не сидить?» - поцікавились у Мережі.
«Чекаємо тепер, коли суд її ж і посадить, цю бабу Уляну ...» - висловились у коментарях.
«Суд підтвердив, а посадити НЕ здатні! Якісь дивні у нас суди! Тай влада теж!» - відзначили у Мережі.
«Треба припиняти реформу Супрун», - додали представники інтернет-спільноти.
11:07: Генпрокурор розпорядився заблокувати негативні дії щодо Порошенка – Портнов
10:02: Журналісти дізнались, яка в Україні ситуація з забезпеченням масками
09:17: Канада перестане забезпечувати Гаррі та Меган охороною
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08:11: У Чорній дірі стався найбільший у Всесвіті вибух – NASA
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