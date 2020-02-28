Журналісти дізнались, яка в Україні ситуація з забезпеченням масками

Аня Мартинюк 28 лютого 2020, 10:02

Українські журналісти дізнались, в яких аптеках країни доступні медичні одноразові маски. Також стало відомо, як змінилась їх ціна на тлі коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Журналісти видання «Країна» нагадали, що на тлі коронавірусу в Україні спостерігається дефіцит захисних масок.

«Ми відвідали шість аптек в різних районах Києва та тільки в одній знайшли засоби захисту, але в наявності їх було всього 30 штук», - відзначає видання.

Як виявилось, захисні медичні маски купують не лише українці. Замовлення поступають з Китаю. Варто зазначити, що замовлення на маски чималі. Фірми-виробники мають їх на місяць вперед. Тим часом представники аптек зізнаються, що запитання про маски їх починають дратувати.

«Скільки коштує одна маска і чи буде підніматися ціна? Непривітний продавець відповідає, що остання ціна, по якій продавали товар, 1 гривня 50 копійок», - зазначили журналісти.

«Остання ціна, по якій ми продавали, п'ять гривень за штуку. Перед ажіотажем маска коштувала дві гривні. Скільки буде коштувати, коли вони з'являться в наявності - зараз сказати не можу», - додали в одній з аптек.

У мережі «ФармаСфера» зазначили, що маски у них є і коштують 14 гривень 25 копійок. На прохання журналістів продати велику партію в аптеці відповіли, що купівля оптом можлива у кількості 2 тисячі штук. При цьому ціна за маску становитиме 18 гривень.

«На наш здивований коментар про те, що опт зазвичай дешевше роздробу, дівчина пояснює: змінилася ціна виробника. Наостанок уточнюємо у фармацевта, яка ціна була місяць тому. Виявляється, всього 1 гривня за штуку», - додали журналісти.