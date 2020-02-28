Канада перестане забезпечувати Гаррі та Меган охороною

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Принц Гаррі та Меган Маркл перестануть бути міжнародно захищеними особами. У Канаді попередили, що надавати охорону їм за бюджетні кошти більше ніхто не буде.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл більше не матимуть охоронців, яких їм надавала Канада. Відповідну заяву зробили в уряді Канади, нагадавши, що у найближчі тижні пара не буде членом королівської родини.
«Королівська канадська кінна поліція допомагала столичній поліції Лондона в охороні герцога і герцогині Сассекських», - нагадали у прес-службі міністра Громадської безпека.
Але як тільки Гаррі і Меган більше не вважатимуться старшими членами британської королівської сім'ї, вони більше не отримуватимуть державне забезпечення, яке, за оцінками, коштує мільйони доларів.
Нагадаємо, подружжя приголомшило королівську родину на початку січня. Так, Гаррі та Меган заявили, що відступлять від королівських обов’язків. Вони заявили про намір провести більше часу в Канаді, що може покласти частину відповідальності за їх безпеку на уряд Канади.
«Оскільки герцог і герцогиня в даний час визнані міжнародно захищеними особами, Канада зобов'язана надавати допомогу з безпеки за потребою», - також йдеться у заяві уряду.
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