"Путин мне не помог!"... Россиянка просит "нациков" и "бандеровцев" спасти ее больного ребенка

zmxn 28 лютого 2020, 08:35

Среди полутора десятков писем, поступивших на мою электронную почту 25 марта 2020 года, одно было особенным. Адресат проживает в России. Привожу его полностью:

"Здравствуйте, уважаемый Артур Балаев. Обращаюсь к вам как к публичному человеку и как к одному из любимых детских писателей моих внуков. Извините, что вынуждена отвлечь вас от дел и рассказать вам о Кире, о моей пятилетней племяннице.

Мама девочки (моя кузина) узнала о страшном диагнозе своей дочери за три дня до дня ее рождения. А прошлой зимой девочка почувствовала себя плохо. Обратившись в этот момент за медицинской помощью и сделав обследование, выяснилось что у ребенка к тому же и камни в почках, в связи с этим был поставлен еще один диагноз: «Дисметаболическая нефропатия», на их устранение без проведении операции, понадобилась также значительная сумма денег для лечения сроком более чем на шесть месяцев.

Сейчас у ребенка очень слабый иммунитет. За один только месяц пришлось уже четыре раза отлежать в больнице.

К сожалению, в этот же момент, от девочки отказался ее папа. Видимо большое количество диагнозов напугало его. Папа с Кирой после развода с ее мамой и так очень редко виделся, но когда у девочки обнаружился еще один диагноз, папа оставил дочь еще в стенах больницы. У Кирочки был очень сильный стресс, в связи со всеми событиями.

Выставлен счет детской государственной клиникой "Sheba" для прохождения диагностики в Израиле. Для дальнейшего лечения ребенка нужен почти миллион рублей. У кузины нет таких денег. Куда только мы не обращались! К министру здравоохранения РФ, к губернатору, дважды лично к Владимиру Путину. Но видимо мы для них быдло, так как племянница не дождалась ответа ни на одно из своих писем. На сегодня нам удалось собрать уже половину нужней суммы. Не знаю, чего ждать от этой затеи, но хочу попробовать обратиться ко всем знакомым и незнакомым людям с этой информацией (пробуем вести сбор на Сбербанк, номер карты 4276-1812-0708-1875). Артур Эдуардович, возможно вы или ваши друзья не пройдете мимо нашей беды и поможете больному ребенку. С уважением, Виктория Богданова".

... Несчастная девочка.. Несчастная мама... Несчастная страна, беспощадно истребляющая чужих детей и не жалеющая своих....Гипертрофированный, деградирующий монстр, которому под силу в течение получаса превратить в ядерный пепел семь миллиардов человек, но который не в силах спасти жизнь одному-единственному ребенку.... Это и есть истинная Россия: страна-калека, страна-урод, страна-дьявол... И ее президент - беспощадный каннибал, питающийся трупами невинных детей, чьи родители не желают существовать в сфере интересов "руськага мира". Мы обменялись с Викторией несколькими сообщениями и я понял, что она не считает Путина палачом, фашистом и каннибалом. Для нее он просто "плохой президент". А это значит, что у россиян впереди долгий, изнурительный путь, в ходе которого им предстоит еще очень долго хоронить своих солдат, своих родителей, своих детей... И лишь, когда число гробов на этом мрачном, безмерном погосте превысит критическую массу, они наконец-то поймут, что Путин не просто "плохой президент"; он палач, фашист и каннибал... И десятки миллиардов долларов должны расходоваться не на истребление мирных жителей по всей планете, а на современную медицину, достойное образование и высокий уровень жизни россиян. И тогда начнется противостояние...

... А пока есть то, что есть. И десятки тысяч жителей страны, беременной огромными запасами нефти и газа, собирают по крупицам деньги, чтобы спасти от смерти своих больных детей - детей живущих в самом богатом природными ресурсами государстве планеты ...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм". .