Коронавірус мають 5 українців – Ляшко

Аня Мартинюк 28 лютого 2020, 08:41

Віктор Ляшко представив статистичні дані щодо заражених коронавірусом українців.

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко виступив в ефірі каналу 1 + 1. Він підтвердив, що хворих на Covid-19 українців наразі нараховано 5 осіб. Усі вони знаходяться за межами України.

«На жаль, у п'яти українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони знаходилися на круїзному лайнері Diamond Princess - були членами екіпажу. І ще одна українка, вона знаходиться в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус», - уточнив Ляшко.

Як повідомлялось раніше, начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко заявляв, що Україна поки не планує проводити евакуацію своїх громадян з Італії.