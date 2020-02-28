У Чорній дірі стався найбільший у Всесвіті вибух – NASA

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Дослідники NASA повідомили про те, Чорна діра вибухнула струменями, які зробили велику порожнину в навколишньому гарячому газі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 лютого, американське агентство NASA повідомило, що рентгенівська обсерваторія Чандри зробила відкриття. Так, фахівці зафіксували рекордний вибух з Чорної діри. А саме за 390 мільйонів світлових років.
«Докази найбільшого вибуху, що спостерігається у Всесвіті, походять від комбінації рентгенівських даних з Чандри та XMM-Ньютона та масиву Мерчісона, а також гігантського телескопа Метрева. Виверження породжується чорною дірою, розташованою в центральній галактиці скупчення, яка вибухнула струменями і вирізала велику порожнину в навколишньому гарячому газі. Як вважають дослідники, цей вибух вивільнив у п’ять разів більше енергії, ніж попередній рекордсмен, і в сотні тисяч разів більше, ніж типове галактичне скупчення», - відзначили в агентстві.
Симона Джакінтуччі з Військово-морської лабораторії у Вашингтоні, округ Колумбія, зазначила, що вибух у чомусь схожий на виверження гори Сент-Хеленс у 1980 році.
Хоча чорні діри славляться тим, що тягнуть матеріал до себе, вони часто виганяють величезну кількість матеріалу та енергії. Це відбувається, коли матерія, що падає до чорної діри, перенаправляється в струмені або балки, які вибухають назовні в космос і потрапляють у будь-який навколишній матеріал.
Довідка: Скупчення галактик - це найбільші структури у Всесвіті, утримувані разом із гравітацією, що містять тисячі окремих галактик, темної речовини та гарячого газу.
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