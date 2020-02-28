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Німеччина дасть на Червоний хрест в Україну 4 млн євро

Аня Мартинюк 28 лютого 2020, 07:31
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Німеччина дасть на Червоний хрест в Україну 4 млн євро

Німеччина вирішила надати Україні більше грошей для функціонування Міжнародного комітету Червоного хреста.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 лютого, стало відомо, що німецький уряд вирішив надати додаткові 4 млн євро на гуманітарну діяльність Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) в Україні. Відповідну заяву зробили у МЗС Німеччини.

Раніше Німеччина виділяла 2 млн євро у поточному році. Як відомо, МКЧХ наразі допомагає людям на сході країни, які постраждали від війни.

МКЧХ забезпечує людей водою, медикаментами, їжею, засобами гігієни, а також займається пошуком зниклих безвісти та возз’єднанням сімей.

 

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