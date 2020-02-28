Німеччина дасть на Червоний хрест в Україну 4 млн євро

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Німеччина вирішила надати Україні більше грошей для функціонування Міжнародного комітету Червоного хреста.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 лютого, стало відомо, що німецький уряд вирішив надати додаткові 4 млн євро на гуманітарну діяльність Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) в Україні. Відповідну заяву зробили у МЗС Німеччини.
Раніше Німеччина виділяла 2 млн євро у поточному році. Як відомо, МКЧХ наразі допомагає людям на сході країни, які постраждали від війни.
МКЧХ забезпечує людей водою, медикаментами, їжею, засобами гігієни, а також займається пошуком зниклих безвісти та возз’єднанням сімей.
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