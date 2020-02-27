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Максим Коваленко повідомив, що Україна не збирається забирати своїх громадян з Італії. Як відомо, у цій країні зафіксували випадки поширення коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, Україна не планує наразі евакуацію своїх громадян з Італії, де також поширився смертоносний коронавірус. Наразі консули підтримують контакт з українцями, в тому числі з тими, які знаходяться на Апеннінському півострові.
Начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко також зазначив, що українська сторона знає про випадок зараження українки в Італії.
«На даний момент, про евакуацію з Італії (українців) мова не йде», - заявив він, підкресливши, що прохання українців, що перебувають за кордоном, обов'язково враховуються.
15:00: На тлі спалаху коронавірусу українців не евакуюють з Італії
13:42: На Львівщині утилізували 14 тонн алкогольних напоїв (ВІДЕО)
13:03: Apple заборонила фільммейкерам показувати негативних героїв з iPhone
11:54: Український співак спростував інформацію про представлення Росії на Євробаченні
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