На тлі спалаху коронавірусу українців не евакуюють з Італії

Аня Мартинюк 27 лютого 2020, 15:00

Максим Коваленко повідомив, що Україна не збирається забирати своїх громадян з Італії. Як відомо, у цій країні зафіксували випадки поширення коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, Україна не планує наразі евакуацію своїх громадян з Італії, де також поширився смертоносний коронавірус. Наразі консули підтримують контакт з українцями, в тому числі з тими, які знаходяться на Апеннінському півострові.

Начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко також зазначив, що українська сторона знає про випадок зараження українки в Італії.

«На даний момент, про евакуацію з Італії (українців) мова не йде», - заявив він, підкресливши, що прохання українців, що перебувають за кордоном, обов'язково враховуються.