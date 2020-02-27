Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Шарій роз’яснив, для кого і чому Майкл Щур робить контент
  • Шарій запропонував Порошенку оплачувати свій канал АТР
  • Росії відреагували на бажання Трампа помирити РФ та Україну

У Шотландії засоби гігієни роздаватимуть безкоштовно

Аня Мартинюк 27 лютого 2020, 14:38
Версія для друку
У Шотландії засоби гігієни роздаватимуть безкоштовно

Шотландія стала першою країною у світі, яка вирішила забезпечувати жінок тампонами та прокладками абсолютно безкоштовно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, що парламент Шотландії дав зелене світло законопроекту, відповідно до якого жінки отримуватимуть засоби гігієни безкоштовно. Мова йде про темпони та прокладки.

Таке раніше не практикувалось ніде у світі.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, жінки зможуть отримати засоби гігієни у громадських центрах, молодіжних клубах, аптеках. За попередніми даними, Шотландія щорічно витрачатиме на засоби гігієни 31,2 млн доларів.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції