У Шотландії засоби гігієни роздаватимуть безкоштовно

Аня Мартинюк 27 лютого 2020, 14:38

Шотландія стала першою країною у світі, яка вирішила забезпечувати жінок тампонами та прокладками абсолютно безкоштовно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, що парламент Шотландії дав зелене світло законопроекту, відповідно до якого жінки отримуватимуть засоби гігієни безкоштовно. Мова йде про темпони та прокладки.

Таке раніше не практикувалось ніде у світі.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, жінки зможуть отримати засоби гігієни у громадських центрах, молодіжних клубах, аптеках. За попередніми даними, Шотландія щорічно витрачатиме на засоби гігієни 31,2 млн доларів.