У Києві за $30 млн збудують два казино

На Львівщині утилізували 14 тонн алкогольних напоїв (ВІДЕО) 13:42
Apple заборонила фільммейкерам показувати негативних героїв з iPhone 13:03
Український співак спростував інформацію про представлення Росії на Євробаченні 11:54
В Ухані різко збільшилась кількість небезпечних медичних відходів 14:21
Шарій роз’яснив, для кого і чому Майкл Щур робить контент 14:02
Українці не платитимуть подвійну комісію при оплаті комуналки 11:11
Депутати запропонували повернути російську мову в школи та ВНЗ Україні 09:50
Верхнеднепровск... Как умирает родина легендарного Щербицкого... 09:30
У «Слузі народу» розповіли, коли Рябошапка піде у відставку 09:18
Банкноту з 11 шрифтами номінували на кращу банкноту 2019 року 08:13
Столичний готель Hilton матиме два казино. На них готові виділити чималу суму.
Новину передає «Преса України».
Сьгодні, 27 лютого, стало відомо, що у знаменитому готелі Hilton, що у Києві, запланували відкриття чималого казино. Воно займе площу близько тисячі квадратних метрів. Відповідну заяву зробив співзасновник медіагрупи «1 + 1» Борис Фуксман.
За його словами, ще один проект казино передбачає створення казино під землею. Його площа складе 2 тисячі квадратних метрів.
Так, на будівництво першого казино виділять орієнтовно 20-25 млн доларів, другого - 5 млн доларів.
13:42: На Львівщині утилізували 14 тонн алкогольних напоїв (ВІДЕО)
13:03: Apple заборонила фільммейкерам показувати негативних героїв з iPhone
11:54: Український співак спростував інформацію про представлення Росії на Євробаченні
14:21: В Ухані різко збільшилась кількість небезпечних медичних відходів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.