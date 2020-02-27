У Києві за $30 млн збудують два казино

Аня Мартинюк 27 лютого 2020, 14:11

Столичний готель Hilton матиме два казино. На них готові виділити чималу суму.

Новину передає «Преса України».

Сьгодні, 27 лютого, стало відомо, що у знаменитому готелі Hilton, що у Києві, запланували відкриття чималого казино. Воно займе площу близько тисячі квадратних метрів. Відповідну заяву зробив співзасновник медіагрупи «1 + 1» Борис Фуксман.

За його словами, ще один проект казино передбачає створення казино під землею. Його площа складе 2 тисячі квадратних метрів.

Так, на будівництво першого казино виділять орієнтовно 20-25 млн доларів, другого - 5 млн доларів.