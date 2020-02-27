На Львівщині утилізували 14 тонн алкогольних напоїв (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 27 лютого 2020, 13:42

У місті Винники відбулась наймасштабніша утилізація 37 тисяч пляшок спиртних напоїв. Вартість продукту оцінено в 4 млн грн.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства юстиції України повідомили, що у місті Винники Львівської області провели наймасштабнішу в історії країни публічну утилізацію спиртних напоїв. Так, мова йде про 14 тонн напою, або ж 37 тисяч пляшок. Вартість продукції оцінили у близько 4 млн грн.

Як зазначається, утилізацію провели на спецпідприємстві, яке попередньо виграло тендер Мін'юсту.

Так, під утилізацію потрапили напої, які були виготовлені незаконним шляхом та які мають фальшиві акцизні марки.

«Йдеться про підроблену горілку марок «Чарка золота», «Чарка срібна», «Золота пшеничка», «Лісова пісня», «Велика княгиня Ольга», «Великий князь Мономах», «Синій кінь», «Будемо», «Забава», «Рідна столиця», «Максимум» - зазначили у прес-службі.